RC Lens : Bollaert a désolé un joueur du SCO d'Angers

Zapping But! Football Club RC Lens : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Sang et Or

Après une année sans public, le monde du football est à bout de nerfs. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, évoque un retour des supporters pour la mi-avril mais il s'agira de jauges faibles, sans doute 15.000 personnes suivant la capacité des enceintes. Et la plupart des groupes ultras a déjà fait savoir qu'il était hors de question de filtrer le nombre d'entrées dans les kops ou de ne pas pouvoir se rapprocher pour chanter. Pour retrouver une situation normale, il faudra donc attendre la rentrée de septembre, au mieux…

"On avait vraiment envie d'entendre Les Corons"

Les footballeurs professionnels vont donc être encore frustrés des belles ambiances hexagonales, notamment celle du stade Bollaert. C'est d'autant plus frustrant que sur la dernière décennie, le RC Lens n'a fait qu'un passage éclair en L1, en 2014-15, avant le présent exercice. Ainsi, le milieu de terrain du SCO d'Angers Thomas Mangani a dit le match du 29 novembre entre son équipe et le Racing à Bollaert (3-1 pour le SCO) l'avait frustré.

"On était dégoûtés à Lens, a-t-il dit. On avait vraiment envie d'entendre Les Corons à la mi-temps, mais non, rien…" La bonne nouvelle pour Mangani, c'est que le RCL comme le SCO ont chacun quasiment assuré leur maintien. Il devrait donc retrouver Bollaert la saison prochaine. Avec un peu de chance, la mythique enceinte artésienne sera pleine, cette fois…