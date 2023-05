RC Lens : Bollaert agrandi et rénové, le projet avance !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Constamment à guichets fermés cette saison, le stade Bollaert aurait bien besoin d’un petit rab' de places disponibles. Et malgré les discussions longues de plusieurs années, le projet a toujours eu du mal à aboutir. C’est en tout cas ce qu’on témoigne du côté du club. « C’est un peu long » Interrogé par France Bleu, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, a témoigné sur le sujet : « Nous on est prêts, mais il faut qu’on arrive à obtenir le cahier des charges pour déposer le dossier auprès de la commission interministérielle. C’est un peu long, et j’ai assez peu d’espoir pour l’an prochain », a-t-il confié. 🎙️ "On va rester sur ce qu'on sait faire. Il faut avoir conscience de nos moyens, même si on en aura un peu plus la saison prochaine", confie Arnaud Pouille au micro de France Bleu Nord ! 🙌🏻

↪️ #RCLenshttps://t.co/OaAwoEXnAX — Le 1️⃣1️⃣ Lensois (@le11lensois) May 25, 2023

Pour résumer Même si le projet de rénovation semble plutôt complexe à court terme, l'affluence exceptionnelle de Bollaert pourrait bien pousser les hauts décisionnaires à bouger de position sur le sujet, et agrandir ce stade mythique de notre championnat.

Louis Leymarie

Rédacteur