RC Lens : des bonnes nouvelles à la pelle pour Haise avant l'AS Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Éliminé ce jeudi par Fribourg en 16e de finale de la Ligue Europa, le RC Lens, qui va devoir se consacrer exclusivement au championnat en cette fin de saison, reçoit ce dimanche (13h) l'AS Monaco, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Bonne nouvelle pour le RCL, l'ASM va être particulièrement diminué pour ce choc.

Huit absents côté Monégasque pour affronter le RC Lens

Et pour cause, comme nous l'apprennent nos confrères de Lensois.com, Mohamed Camara, victime d'une entorse du genou le week-end dernier contre Toulouse (1-2), et les blessés de longue date que sont Vanderson, Caio Henrique, Ismail Jakobs, Krepin Diatta et Breel Embolo, devraient être absents pour défier les Sang et Or tout comme Tino Kehrer et Magnes Akliouche, tous deux suspendus.

Podcast Men's Up Life