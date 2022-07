RC Lens - Brest : Der Zakarian pique les Sang et Or et lance déjà le match

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Alors que le RC Lens a terminé sa préparation estivale par un match nul face à West Ham (1-1), les Lensois recevront Brest, dimanche prochain, à l'occasion de la première journée de Ligue 1.

"Ils doivent avoir en travers de la gorge le fait que nous les ayons battus deux fois la saison dernière"

Au micro de son club, l'entraîneur du SB29, Michel Der Zakarian, n'a pas manqué de rappeler aux Sang et Or que son équipe les avait battus à deux reprises la saison dernière. "On sait qu’on a un début de championnat très compliqué contre de bonnes équipes, il nous reste encore une semaine avant Lens. Il faudra bien préparer ce rendez-vous pour faire un gros match là-bas. Ils doivent avoir en travers de la gorge le fait que nous les ayons battus deux fois la saison dernière. On va jouer devant un stade plein. Je les ai vu jouer contre l’Inter Milan et ils ont fait un très gros match."

La réaction de 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗿 𝗭𝗮𝗸𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 après #SB29RVCF 👇 pic.twitter.com/aIeuMcUEG2 — Stade Brestois 29 (@SB29) July 30, 2022

