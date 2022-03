RC Lens – Brest : Haise grince des dents avec la VAR, Ménès cartonne aussi l'arbitrage

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il continuer de titulariser Kakuta ?

S'il a reconnu les défaillances de son équipe lors de la défaite du RC Lens contre Brest (0-1), Franck Haise grinçait quand même des dents contre l'arbitrage. Au micro de Canal+ hier, le coach des Sang et Or a laissé fuité son agacement.

« La VAR ? J'ai encore du mal à comprendre comme on ne peut pas revenir sur certains faits de jeu et notamment l'action où le gardien de Brest touche très clairement « Gana » (Ganago) alors que le ballon est en jeu. Des avis, chaque week-end, il y en a des différents. Est-ce que je demande des explications ? On va rien demander puisqu'ils n'ont pas le droit de parler car ce ne sont pas des magistrats du football... Mais ce serait bien qu'un jour on a en direct des éléments de réponse. C'est souvent incompréhensible », a-t-il glissé, réitérant ses dires face aux journalistes : « Si je pense qu'il y a penalty ? Je ne pense pas, j'en suis sûr ! Evidemment qu'il y a faute. Régulièrement je ne comprends pas l'arbitrage et encore moins la VAR. L'arbitre est plus proche que moi mais, quand je revois l'action, même avec mes vieux yeux, et j'ai bien mis mes lunettes, il y a contact ».

🗨 "On va rien demander puisqu'ils n'ont pas le droit de parler"



La pilule a du mal à passer pour Franck Haise qui ne comprend pas la décision de l'arbitre et la non-utilisation de la VAR ! #RCLSB pic.twitter.com/NgT3hS6O48 — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 5, 2022

Ménès : « A chaque match sa polémique... »

Une analyse que rejoint d'ailleurs Pierre Ménès scandalisé par cette nouvelle boulette de la vidéo : « Je ne vois pas comment on peut ne pas donner penalty pour la faute de Bizot sur Ganago. Le ballon est loin mais cela n’autorise pas le gardien brestois à camionner l’attaquant sang et or. À chaque match sa polémique, cela devient vraiment lassant », a glissé le polémiste qui ne cache pas non plus les failles du Racing évoquant une « attaque un peu poussive » et le mauvais jour de Seko Fofana.