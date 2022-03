RC Lens - Brest : les 3 déceptions de la défaite des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Facundo Médina

Averti pour avoir mis un tampon à Romain Del Castillo (67e), Facundo Médina a été le défenseur central lensois le plus en difficulté lors de cette rencontre. Loin d’être impérial dans les duels, l’Argentin a également perdu pas moins de 16 ballons.

Massadio Haïdara

Préféré à Przemysław Frankowski au poste de piston gauche pour la cinquième fois consécutive, Massadio Haïdara n’a apporté que peu de danger sur son couloir. Et c’est sur son côté que vient le but brestois inscrit par Franck Honorat (59e).

Florian Sotoca

De nouveau placé à la pointe haute du milieu de terrain en losange lensois, Florian Sotoca a été utile dans le jeu dos au but mais a manqué d’efficacité devant le but, butant sur Marcel Bizot (56e) puis envoyant une frappe du pied droit dans les tribunes (79e).

🏁 Dans un match qu'il a dominé de la tête et des épaules (15 occasions à 5), le Racing s'incline sur la plus petite des marges face à des Brestois opportunistes. Que c'est frustrant...@RCLens 0⃣-1⃣ @SB29#RCLSB29 pic.twitter.com/7dVsJCSoIQ — Racing Club de Lens (@RCLens) March 5, 2022