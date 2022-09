RC Lens : Brice Samba se fixe des objectifs très élevés avec le Racing

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Le site officiel de la Ligue 1 consacre un long article à Brice Samba, arrivé cet été au RC Lens en provenance de Nottingham Forest. On y découvre plein de stats intéressantes, par exemple qu'il est le deuxième meilleur gardien de L1 en termes de clean-sheets (3 contre 4 au Parisien Donnarumma), qu'il est le seul à avoir touché deux fois 50 ballons ou plus dans un même match - preuve que son équipe joue beaucoup avec lui -, qu'il a le 4e meilleur bilan sur les longues passes (45%) ou encore qu'il réussit 88% de ses six mètres.

Mais surtout, l'ancien Marseillais déborde d'ambition puisqu'il ne compte pas s'arrêter à ce bon début de saison, symbolisé par aucune défaite en huit journées et une 4e place au classement : « Je suis venu à Lens pour apporter ma pierre à l'édifice. Le RC Lens est un grand club français. Il veut remonter là où il était. Notre tâche est de mettre ce maillot le plus haut possible. Mon arrivée et celle, précédemment, de Seko Fofana (en 2020), montrent que le club a de l’ambition ».