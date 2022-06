RC Lens : Cabot, Abdul Samed et Poreba ont choisi leur numéro

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Après des vacances bien méritées, les joueurs du RC Lens ont repris l’entraînement à la Gaillette ce lundi. Seuls les internationaux étaient absents de la reprise. Certains cadres des Sang et Or la saison passée étaient bel et bien présents, comme Seko Fofana, annoncé au PSG, Gaël Kakuta ou encore Florian Sotoca. Mais c’était surtout l’occasion pour les nouvelles recrues de faire leur première apparition avec Lens.

Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed et Lukasz Poreba (pas encore officialisé) étaient tous les trois présents à la reprise, alors qu’Adam Buksa, l’international polonais et autre renfort lensois, est encore en vacances. Et les trois recrues auraient déjà choisi leur numéro. Selon Lensois.com, lors de la séance d’entraînement, Jimmy Cabot portait le numéro 19, Salis Abdul Samed le 26 et Lukasz Poreba le 13. Des numéros qui pourraient néanmoins n’être que des provisoires en attendant le début de la saison de Ligue 1.

Bienvenue à ℒ𝒶 𝒢𝒶𝒾𝓁𝓁𝑒𝓉𝓉𝑒 👀#FierDEtreLensois pic.twitter.com/KjaP1e6UGm — Racing Club de Lens (@RCLens) June 27, 2022

Pour résumer Les recrues estivales du RC Lens ont effectué leur première séance avec leur nouvelle équipe lors de la reprise de l’entraînement. L’occasion d’apercevoir les numéros qu’ils ont choisis pour leur aventure chez les Sang et Or.

Adrien Deschepper

Rédacteur

Podcast Men's Up Life