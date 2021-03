RC Lens : Cahuzac évoque la concurrence imposée par Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En conférence de presse hier, Franck Haise a reconnu que la présence de Yannick Cahuzac sur le terrain aurait pu empêcher l'élimination du RC Lens sur la pelouse du Red Star (2-3) le week-end dernier. Mais l'entraîneur avait fait le choix de reposer son milieu de 36 ans, titulaire trois jours plus tôt à Saint-Etienne (3-2) et qui aurait pu se blesser sur le synthétique de Bauer. Sans compter qu'avec Cheick Doucouré et Seko Fofana, Haise possède deux autres excellents milieux.

"Je suis épanoui dans ce groupe"

Interrogé sur la concurrence régnant à son poste, Yannick Cahuzac a expliqué prendre cela de façon très philosophique : "Je la vis plutôt bien. Je préfère que ça m’arrive à 36 qu’à 25 ans et ça fait partie du métier. La concurrence fait avancer tout le monde. J’ai joué plus au début que maintenant mais il y a des choix qui sont faits et qu’il faut respecter pour le bien du collectif".

"Cela se passe très bien, je suis épanoui dans ce groupe, que je sois capitaine ou pas, ça ne change pas mon attitude, que je joue ou non, j’essaye d’être la même personne. A moi de travailler, de tout donner aux entraînements pour être le plus performant possible quand on fait appel à moi et aider mon équipe. Il y a des joueurs sur le terrain qui sont performants et il faut aussi avoir une certaine objectivité. Quand des joueurs rentrent à ta place et sont performants, il est normal qu’ils continuent. Là, il y a deux très bons joueurs avec un potentiel extraordinaire devant moi, mais au contraire, ça me pousse à me dépasser au quotidien pour les titiller ou retrouver ma place."