RC Lens : Cahuzac explique enfin pourquoi il a voulu partir

Yannick Cahuzac a vécu un été des plus surprenantes. Déjà, il a demandé à quitter le RC Lens, où il était arrivé en 2019 en tant que joueur et où il était devenu adjoint de Franck Haise. Et ce alors que se profile une saison historique avec les retrouvailles avec la Champions League. Ensuite, il s'est engagé avec l'OGC Nice, ce qui a été vécu comme une trahison par les supporters lensois... mais également par ceux de l'OGCN, qui n'ont pas oublié ses insultes à l'époque où il jouait à Bastia. Résultat : sa venue chez les Aiglons a été purement et simplement annulée.

Il voulait se rapprocher de ses enfants

Actuellement sans club, l'ancien milieu a pris le temps d'expliquer son choix de quitter Lens à La Voix du Nord : "J'ai vécu une année très compliquée sur le plan personnel. Mes enfants sont rentrés en Corse, c'est très dur pour moi de vivre sans eux. Je m'étais laissé les six derniers mois pour voir comment j'évoluais. Au niveau des trajets et de la logistique, ce n'était pas simple. J'ai beaucoup de souvenirs magnifiques de Lens sportivement, mais personnellement, ils sont très compliqués. Je n'étais pas dans les meilleures dispositions psychologiques ces derniers mois. J'avais besoin d'un nouveau départ. Le projet niçois est arrivé ensuite, il me permettait de continuer ma passion en étant proche des enfants. Être à 30-40 minutes, c'était essentiel". Après l'échec de son arrivée au Gym, Cahuzac est allé se ressourcer en Corse, au plus près de ses enfants.

