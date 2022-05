RC Lens : Cahuzac justifie sa retraite et a déjà un rebond en vue !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Un petit monument du championnat de France va bientôt raccrocher les crampons. À 37 ans, Yannick Cahuzac mettra un terme à sa carrière après la réception de l’AS Monaco, le 21 mai prochain (21h), comme il l’a annoncé lui-même en ce début de semaine.

« Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, confirme le milieu du RC Lens dans L’Équipe. Cela devenait de plus en plus difficile d’aller m’entraîner chaque matin. Je ne voulais pas faire l’année de trop, finir sur une grave blessure car mon corps me lâche. J’ai retardé l’annonce. Parce que c’est comme une petite mort. Je joue au foot depuis l’âge de 4 ans. La première raison de cet arrêt est athlétique. Quand le physique est touché, le moral en prend un coup. Finir à Bastia ? Je suis conscient de mon niveau. Je ne pense pas que j’aurais apporté une plus-value. »

Le Corse a également réfléchi à son avenir professionnel : il ne veut pas quitter ce milieu auquel il appartient. « Je veux me lancer dans la carrière d’entraîneur (il est éligible au BEF). J’ai eu la chance de côtoyer de super entraîneurs qui m’ont transmis leur fibre, a-t-il poursuivi. Le vestiaire, la tactique, le terrain, tout ça me plaît. À Lens ? Aujourd’hui, on ne m’a rien proposé. Je dois rencontrer mes dirigeants. Le projet professionnel primera. »

