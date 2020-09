RC Lens : Cahuzac livre les ingrédients du début de saison réussi

Après son entame de saison compliquée sur la pelouse de l'OGC Nice (1-2), le RC Lens a bien redressé la barre en enchaînant deux succès contre le PSG (1-0) et à Lorient (3-2) dimanche. Une semaine parfaite sur le plan comptable qui relance totalement l'analyse sur le début de saison du Racing en Ligue 1.

Pour Yannick Cahuzac, désormais capitaine des Sang et Or, il n'y avait vraiment pas lieu de s'inquiéter : tout est réuni pour que l'opération maintien se passe bien. « On est dans la continuité de ce que l’on fait depuis la préparation, c’est ce qui nous donne de la confiance. On a un vrai collectif, de vraies valeurs, on vit bien en dehors du terrain et ça se ressent. Le club s’est donné les moyens de recruter de bons joueurs et le coach a une vraie philosophie de jeu » , a confié l'ancien Bastiais et Toulousain.

Dans la préparation, Lens avait pourtant alterné le chaud et le froid au niveau des résultats, allant même jusqu'à s'incliner face à l'Union Saint-Gilloise (D2 belge) ou encore face au Paris FC (L2). Comme quoi le score ne veut pas forcément tout dire...