RC Lens : Cahuzac voit les Sang et Or lutter pour l'Europe

Défait à Metz (0-2) samedi soir, le Racing Club de Lens a reculé à la 8e place du classement. Mais il demeure à trois points de Montpellier, détenteur pour l'heure du 6e strapontin, le dernier qualificatif pour l'Europa League. Avec un match en moins. La possibilité que les Sang et Or terminent la phase aller dans la zone Europe est réelle. Et pour Yannick Cahuzac, il n'y a aucune raison pour que son équipe ne lutte pas jusqu'au bout pour les joutes continentales.

"Faire une aussi bonne deuxième partie de saison que la seconde"

« Ça nous arrive de placer notre bloc plus bas, ça arrive aussi aux adversaires, a expliqué Cahuzac au site officiel du Racing à propos de la tactique à adopter. On doit rester dans ce qu’on fait. On prend beaucoup de plaisir, on est épanoui. Si on fait un bilan, au-delà des résultats, le contenu est toujours le même. On a des certitudes, on a adhéré à la philosophie du coach mais on reste perfectible sur des détails. Si on progresse, on pourra faire une aussi bonne deuxième partie de saison que la première. »

Après 15 journées, Lens tourne 1,6 point de moyenne. S'il carbure au même rythme jusqu'en mai, ça lui ferait un total de 61 au terme du championnat. En 2018/19, l'OM avait terminé 5e avec le même nombre de points. Si la Coupe de la Ligue n'avait pas existé comme ce sera le cas cette saison, il aurait été qualifié pour l'Europa League…