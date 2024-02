RC Lens : Canaris et Sang et Or aux portes d'un retentissant exploit

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Le football français se porte plutôt bien. Y compris chez les jeunes avec deux clubs qualifiés pour les 8es de finale de la Youth League, la Ligue des Champions réservée à l'anti-chambre des professionnels.

Possible demi-finale 100% française

Le RC Lens et le FC Nantes, qualifiés pour les 8es de finale, connaissent leurs adversaires. Et ce ne sera vraiment pas simple. Les Canaris affronteront ainsi le RB Salzbourg, qui a terminé en tête de son groupe sans perdre un seul de ses matches. Les Sang et Or, eux, joueront le club grec de l'Olympiakos, qui a sorti l'Inter Milan au tour précédent.

A noter que l'on connaît déjà les potentiels matches des quarts de finale. Si le FC Nantes élimine Salzbourg, il retrouvera le vainqueur de Zilina - Copenhague. Le RC Lens, de son côté, aura droit au vainqueur du match Bayern Munich-Feyenoord Rotterdam. Les deux clubs français pourraient ensuite se retrouver en demi-finale.

