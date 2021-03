RC Lens : cap symbolique pour Gradit face à Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Titulaire indiscutable en défense centrale, Jonathan Gradit, arrivé au RC Lens à l'été 2019 en provenance du Stade Malherbe de Caen pour 500 000 euros, est devenu un taulier de l'effectif des Sang et Or. Dimanche, le joueur de 28 ans devrait passer un cap symbolique en Ligue 1.

50e apparition pour Gradit

S'il joue, Gradit disputera le 50e match de sa carrière en Ligue 1 (24 avec Caen, 25 avec Lens) ce dimanche face au RC Strasbourg, pour le compte de la 30e journée. Cette saison, le défenseur central lensois a progressé balle au pied sur 4 517 mètres en championnat, plus d’un kilomètre de plus que tout autre joueur.