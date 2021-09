RC Lens - Carnet : les Sang et Or endeuillés

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

"Homme de valeur et fine gâchette (53 buts en 130 matchs), Eugeniusz Faber s’est éteint ce jeudi. Buteur emblématique du Racing, l’international polonais a porté le maillot artésien de 1971 à 1975. Le club adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches", a écrit le club sang et or sur son compte Twitter.

