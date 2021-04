Comme vous en avez désormais l'habitude, la rédaction de But! vous présente les enjeux des rencontres des Sang et Or en vidéo. Dans le cadre de la 32ème journée de Ligue 1, duel entre promu ce dimanche à 15h. Le RC Lens accueille le FC Lorient, deux clubs qui connaissent des fortunes diverses. Présentation.