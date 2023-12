RC Lens : face à l'OL, le coaching gagnant de Haise a encore fonctionné

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Un match compliqué et beaucoup plus stressant que prévu. En raison de l'adversité par l'OL, certes bon dernier de L1, mais qui a proposé au RC Lens une sacrée belle résistance. Les Sang et Or, qui se sont imposés, poursuivent leur remontée au classement et peuvent, une fois encore, dire merci aux choix gagnants de leur entraîneur, Franck Haise. Au top de la L1 Car samedi, à Bollaert, la sortie de Machado, au retour du vestiaire, a permis à Frankowski de s'illustrer de la plus belle des manières avec deux buts inscrits, dont un sur pénalty. Comme le révèle le compte twitter Stats du foot, c'est le 7e but, cette saison, inscrit par un remplaçant du RCL. Pas une équipe de Ligue 1 n'a un tel rendement. Signé Franck Haise. Lens a inscrit 7 buts par le biais de ses remplaçants en L1 cette saison. Plus que tout autre équipe dans l'élite. #RCLOL — Stats Foot (@Statsdufoot) December 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Hier samedi, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, le RC Lens est venu à bout de l'OL sur le score de 3-2. L'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a une fois encore effectué des choix gagnant au cours de la rencontre avec ses changements.

Benjamin Danet

Rédacteur