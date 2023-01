RC Lens : ce qui freine les Sang et Or est déjà identifié par le groupe

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Aucune inquiétude à avoir pour les supporters du RC Lens. La saison 2022-2023 demeure exceptionnelle, à tous points de vue. Et notamment en Ligue 1 avec une place actuelle de dauphin du PSG et la possibilité de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Demeure un autre constat : les Sang et Or peinent à l'heure actuelle à poser leur jeu en terrain adverse.

Ce fut le cas à Strasbourg (2-2), pourtant mal en point en Ligue 1. Et ce le fut également ce week-end sur le terrain de Troyes avec un match nul arraché dans les derniers instants du match. Un. coup de pompe, le RC Lens ? Non, si l'on en croit Florian Sotoca, l'attaquant de Franck Haise. Le mal est identifié, très clairement, et nécessite juste une adaptation.

Propos retranscrits par le site 11hdf.fr. " En ce moment, les équipes nous attendent très bas et à nous de trouver ces leviers, de continuer dans ce que l’on fait, de garder l’état d’esprit, d’aller toujours vers l’avant, de toujours vouloir mettre un but de plus que l’adversaire. Les équipes ont un regard différent sur nous et c’est à travers ce que l’on fait sur le terrain avant tout. On parle beaucoup plus de nous, que ce soit dans les médias ou autres, ça prouve que l’effectif progresse, est ambitieux, que le club est ambitieux.

C’est un ensemble de choses à prendre en compte. On n’est pas contrarié par rapport à ça et on garde les mêmes objectifs que ce soit sur le court ou long terme(...)Notre début de saison est flatteur, les équipes nous craignent parce qu’elles regardent les matches, savent que l’on met beaucoup d’intensité. Sur les derniers matches, les équipes nous attendent très bas. En deuxième partie de saison, il y en aura encore. On est craint mais c’est à nous de trouver d’autres leviers pour gagner et se faciliter ces matches. Contre Auxerre, c’était compliqué, à Troyes aussi."