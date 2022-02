RC Lens : cette statistique des Sang et Or qui fait tâche

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Une déception. Logique eu égard à la saison du RC Lens. Dimanche, ils n'étaient sans doute pas nombreux les supporters des Sang et Or à imaginer une défaite sur le terrain du FC Lorient, mal classé et incapable de gagner depuis des semaines. Et pourtant. La formation de Haise a perdu trois points et encaissé deux nouveaux buts, les 32e et 33e de la saison.

Comme le souligne le site lensois.com, le problème réside justement dans le secteur défensif loin de Bollaert. Car non seulement les Lensois ont encaissé 22 buts sur 33 en déplacement, mais seuls Bordeaux (34), Lorient (29) et Clermont (25) ont fait pire ! Soit la 17e défense de Ligue 1 loin de ses bases. Dur.