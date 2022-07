RC Lens : Cheick Doucouré victime de chantage

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Après quatre ans et demi passés au RC Lens, Cheick Doucouré a quitté cet été le club artésien pour rejoindre la Premier League et Crystal Palace. Moins d'une semaine après l'officialisation de son arrivée chez les Eagles, le milieu de terrain malien a annoncé, par le biais de son avocat, qu'un photographe, et un agent de joueurs, soutenus par un journaliste, tenteraient d'extorquer de l'argent à lui ainsi qu'à sa famille.

"Ces individus affirment, fausses preuves à l'appui, que mon client aurait une double identité et exigent le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de leur silence", peut-on lire sur le communiqué de l'avocat de Cheick Doucouré.