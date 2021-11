RC Lens : Clauss confirme le coup de moins bien de son équipe

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

C'était il y a à peine trois semaines. Le RC Lens réalisait un festival offensif à Bollaert contre Troyes (4-0), confirmant sa place de 2e au classement. Tout le monde prédisait la Champions League aux Sang et Or, vu le beau jeu développé, l'énergie et le moral à toute épreuve de ce groupe. Et puis, il y a eu la trêve internationale, qui a visiblement cassé le bel élan. La reprise a été très douloureuse pour le Racing, qui en a pris quatre à Brest avant de concéder un 2-2 face à Angers vendredi.

Pour Jonathan Clauss, interrogé sur RMC, pas de doute, le résultat de ce week-end est la conséquence de celui en Bretagne : « C’est un bon point de pris avec pas mal de regrets car on a fait une première mi-temps moyenne où la défaite à Brest nous a fait mal dans les têtes. Je pense qu’on a eu du mal à se mettre dedans. Au retour des vestiaires, on a vraiment joué pendant 20-25 minutes, on a vu qu’on a vu qu’on était bien au-dessus. Derrière, on se fait piéger sur un coup de pied arrêté. On va dire qu’on a bien réagi. C’était une belle équipe en face donc c’est un bon point malgré tout ».