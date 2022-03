RC Lens : Clauss garde espoir pour la course à l’Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens n’avance plus au classement. Les Sang et Or n’ont pas gagné leurs deux derniers matchs et restent toujours neuvièmes de Ligue 1. Les joueurs de Franck Haise sont désormais à six points de la première place européenne, occupée par Strasbourg, mais ils ne perdent pas espoirs.

Après le match, Jonathan Clauss s’est exprimé : « C’est 2 points de perdus. On a eu du mal à terminer nos actions. On s’est créé des occasions, mais cela n’aboutissait pas à grand-chose. On a essayé, mais il avait un manque. En première mi-temps, nous étions un peu mieux qu’en seconde. On n’a pas réussi à mettre ce petit truc en plus pour mettre ce but qui nous aurait délivré. L’Europe ? Cela dépend de nous. Après, ce n’est pas parce qu’on ne marque pas pendant 2 matches, qu’il faut se dire que tout est perdu. On sait sur quoi travailler et on va le faire. »

🏁 Le Racing ramène un point de la Moselle après un match sans grande saveur. Les Sang et Or se sont heurtés à un bloc messin des plus compacts et ont tenté jusqu'au bout de trouver la faille, en vain.@FCMetz 0⃣-0⃣ @RCLens #FCMRCL pic.twitter.com/upETH0XRjy — Racing Club de Lens (@RCLens) March 13, 2022