RC Lens : Clauss s'est fait un fan du côté de l'ASSE

Passeur décisif pour Wesley Saïd samedi dernier lors du match contre Rennes (1-0), Jonathan Clauss a une fois de plus démontré qu'il comptait parmi les meilleurs latéraux droits du championnat de France. Et ce alors que lui comme le RC Lens ne traversent pas leur meilleure période. En tout cas, l'Alsacien compte de plus en plus de fans partout en France, et même du côté de Saint-Etienne, son adversaire samedi soir.

L'ancien Vert Bertrand Fayolle a ainsi expliqué au Progrès aujourd'hui : « Il effectue une super saison. Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il a été repéré sur le tard et qu’il évolue avec naturel sur un terrain. Il ne se pose pas de question, il ne calcule pas et va te mettre trois ou quatre galettes par match pour ses attaquants. Tu vois qu’il prend du plaisir à jouer. Pour le public, c’est un régal. C’est un latéral à la mode, il se trouve au départ de toutes les occasions, croque dans la pomme à pleines dents. J’aime ce genre de joueur technique qui sait ce qu’il va faire du ballon ».

