RC Lens : Clauss, Strasbourg... Haise n'élude aucun sujet et ferme la porte à une recrue d'Ukraine

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Le point santé

« On a récupéré tout le monde. Kalimuendo était en travail spécifique en salle. On a tout l'effectif à disposition. Kévin (Danson) et Flo (Sotoca) sont suspendus et Corentin Jean est en entraînement individuel. Pour le reste, on a tout le monde ».

Sur le retour des internationaux

« On a retrouvé nos joueurs par étape. Il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, d'autres qui ont moins joué, d'autres pas du tout... C'est le football. On a fait en sorte d'adapter le programme aux internationaux. J'ai parlé aux dix internationaux, pas seulement avec Jonathan Clauss. J'ai parlé avec Jo, j'ai parlé avec Pandor de sa première sélection avec les Comores, avec Kali pour son but... »

Le point fraîcheur

« Les temps de jeu et les états de fatigue sont à regarder. J'ai ma petite idée sur la question mais on n'est pas trop impacté car au final peu ont enchaîné deux matchs plein avec des longs trajets. C'est le jeu des équipes qui ont des internationaux d'enchaîner les matchs. C'est plutôt une bonne nouvelle et un plaisir. Aujourd'hui, les indicateurs sont bons ».

Sur l'hypermédiatisation de Jonathan Clauss

« Je ne peux pas y faire grand chose que vous en parliez beaucoup. Moi, je m'occupe de mes 24 joueurs. Chacun fait son job ».

Sur le RC Strasbourg

« Il n'y a pas beaucoup de failles à Strasbourg. Ils sont quatrièmes. Il va falloir faire un gros match sur tous les aspects. Cette équipe concède peu et a une attaque de feu. Il faudra faire preuve de vigilance. Il ne faudra pas leur laisser trop d'espace dans les 35 dernières mètres ».

Sur le calendrier difficile du RC Lens

« Depuis deux ans, chaque match nous amène des enseignements. Il y en aura encore sur les neuf prochains matchs sur notre capacité à être régulier. On l'est plutôt depuis deux ans. Il faudra qu'on le soit face à de grosses équipes mais nous sommes aussi une grosse équipe. Quand on est dans le Top 10 depuis 66 matchs, on peut dire qu'on est notre place... Je ne suis pas qu'on est une grosse grosse équipe mais on est une belle équipe ».

Sur une éventuelle recrue en provenance d'Ukraine

« Avant de répondre à la question, c'est une bonne chose que les joueurs puissent faire leur métier et puissent s'occuper de leurs familles. C'est une bonne chose d'autoriser les joueurs de vivre. Certains clubs peuvent le faire. Ce ne sera pas notre cas. On ne prendra pas un joueur à deux mois du terme et à neuf matchs de la fin ».

Alexandre Corboz

Rédacteur