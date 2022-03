RC Lens - Clermont : les 3 héros de la victoire des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Jonathan Clauss

Appelé ce jeudi pour la première fois en équipe de France, Jonathan Clauss, qui s’est montré hyper actif sur son couloir droit, a réalisé un match à la hauteur de son nouveau statut d’international. Remplacé par Wesley Saïd en fin de match (89e), le piston droit français a été ovationné comme il se doit par le stade Bollaert.

Florian Sotoca

En surgissant de nul part pour piquer le ballon au gardien clermontois, Ouparine Djoco, pas loin du poteau de corner, Florian Sotoca a marqué le deuxième but sang et or d’une frappe chirurgicale du pied droit (45+4e).

Massadio Haïdara

En plus d’inscrire le troisième but lensoise d’un tir à bout portant du pied gauche (58e), Massadio Haïdara, qui remplaçait Facundo Medina en défense centrale, s’est montré solide défensivement.

🏁 Victoire du Racing ❤️💛



Joueurs et finisseurs, les Artesiens passeront la trêve avec 4⃣4⃣ points au compteur. Merci Messieurs !@RCLens 3⃣-1⃣ @ClermontFoot #RCLCF63 pic.twitter.com/z0Cn6gioSo — Racing Club de Lens (@RCLens) March 19, 2022

Pour résumer Mené après l'ouverture du score d'Elbasan Rashani (9e), le RC Lens s’est imposé ce samedi sur sa pelouse face à Clermont (3-1) grâce à des buts de Kevin Danso (39e), Florian Sotoca (45+4e) et Massadio Haïdara (58e). Voici les 3 héros de la victoire lensoise.

Fabien Chorlet

Rédacteur