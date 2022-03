RC Lens - Clermont : les compos officielles

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

RC Lens :

🔥 Les Bleu et Jaune d’un jour débutent dans une heure face au @ClermontFoot !



Du nouveau dans le 1⃣1⃣ avec les titularisations de Przemyslaw Frankowski, @DPereiraDaCosta et @ignatiusganago.#SiFierDEtreLensois #RCLCF63 pic.twitter.com/WQmMlWZpES — Racing Club de Lens (@RCLens) March 19, 2022

Clermont :

#RCLCF63 Supporters clermontois, voici le 11 de départ de votre équipe ! 🌋🔴🔵 pic.twitter.com/Oc2KrQNbEA — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) March 19, 2022

Pour résumer Le RC Lens reçoit ce samedi Clermont, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. À une heure du coup d'envoi, découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Fabien Chorlet

Rédacteur