RC Lens : comment Franck Haise a placé les Sang et Or en haut de la L1

Sachant que le Racing Club de Lens a passé neuf des dix dernières saisons en Ligue 2, sachant qu'il n'a pas survolé le dernier championnat et qu'il était en plus privé de son atout numéro un, à savoir le formidable public de Bollaert, on aurait pu penser qu'il aurait abordé ses retrouvailles avec l'élite sur la pointe des pieds. Pas du tout. Malgré une défaite initiale à Nice (1-2), les Sang et Or ont carburé au super, se faisant une place dans le Top 5.

Les Sang et Or savent aussi bien presser haut que contrer

Cela grâce au style de jeu imposé par Franck Haise depuis sa prise de fonctions l'hiver dernier et qui a été traduit ainsi par le compte Twitter Opta Jean : "Lens affiche 14 récupérations hautes se terminant par un tir en Ligue 1 2020/21, seul Lyon fait mieux (15). Le RC Lens affiche également une moyenne de 6,1 contre par match dans l'élite cette saison, meilleur total".

Les Sang et Or savent donc presser haut pour récupérer le ballon au plus près du but adverse, à l'instar du FC Barcelone, mais également lancer des contres supersoniques après aspiré l'équipe en face. Une variété d'options tactiques à mettre à l'actif de leur entraîneur !