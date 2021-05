RC Lens : comment Franck Haise a recadré Ismaël Boura

Privé de deux de ses latéraux gauche, Massadio Haïdara, blessé à un mollet, et de Clément Michelin, suspendu, Franck Haise a annoncé hier en conférence de presse qu'Ismaël Boura sera titulaire demain à Bordeaux. Un choix dicté par les circonstances mais également par un retour en forme d'un jeune joueur que son coach a poussé dans ses retranchements.

"Il est beaucoup moins excité"

« S’il n’a pas joué un moment, c’est parce que j’avais trouvé son engagement moins important, a déclaré Franck Haise en conférence de presse. Il avait entendu le message. Et ça fait déjà plusieurs semaines que l’ai retrouvé à l’entraînement l’Isma que j’attends. »

Dans La Voix du Nord, Steven Fortes en a dit plus sur les petits défauts de jeunesse de son coéquipier qui avaient incité leur entraîneur à l'assoir sur le banc : « On sent que c’est un jeune joueur, car il est très explosif et très offensif mais il ne prenait pas toujours le temps de poser le jeu. Cette saison, à force de s’entraîner tout le temps avec nous et de jouer en L1, il est beaucoup moins excité ».