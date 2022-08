RC Lens : comment Openda a déjà fait oublier Kalimuendo

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Ce dimanche, le RC Lens se déplace à Ajaccio avec l'intention de confirmer son probant succès obtenu à Bollaert contre Brest (3-2) la semaine dernière. Les Sang et Or pourront compter pour cela sur un duo offensif de feu, Florian Sotoca ayant inscrit un triplé face aux Bretons alors que Loïs Openda s'est trouvé dans tous les bons coups. L'attaquant belge de 22 ans, recruté pour près de 10 M€ cet été au Club Bruges, est d'ailleurs en passe de réussir sa mission première : faire oublier Arnaud Kalimuendo, rentré à Paris après deux années de prêt dans l'Artois avant d'être transféré à Rennes.

Dans L'Equipe du jour, le défenseur Jonathan Gradit explique en quoi Openda apporte davantage que son prédécesseur : "Florian (Sotoca) et Loïs (Openda) m'ont bluffé sur ce match contre Brest. Ils se sont cherchés naturellement sans forcer. Ca nous fait énormément de bien d'avoir un joueur aussi rapide (Openda). Avec Kali (Kalimuendo), on avait de la profondeur, mais un peu moins qu'avec Loïs. On a des répères. Quand j'ai le ballon, j'ai toujours deux ou trois solutions. Mon piston (Frankowski) joue un peu plus haut sur ma droite, Flo décroche dans les intervalles et parfois Loïs. Le milieu adverse sort sur moi mais ne sait pas où je peux la mettre. Et su je vois un espace, l'idée première est de percer pour franchir une ou deux lignes avec le ballon".