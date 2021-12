RC Lens : coup dur pour Kakuta avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Franck Haise a donné des nouvelles de l’infirmerie du RC Lens à deux jours du déplacement à Nantes en ouverture de la 18e journée de Ligue 1 (21h). Le coach des Sang et Or devra se passer de son meneur de jeu, Gaël Kakuta. L’international congolais est touché au mollet.

« Kakuta ne sera pas opérationnel même si les examens sont rassurants. Saïd a repris l'entraînement individuel, j'espère pouvoir le récupérer pour la Coupe et Nice mais on ne prendra pas de risque. Doucouré et Jo Clauss suspendus », a-t-il rappelé en conférence de presse.

Après l’excellent nul décroché samedi à Bollaert contre le PSG (1-1), Haise entend basculer sur une toute autre opposition à la Beaujoire. « Il faut switcher, Paris c'est bien gentil mais c'était déjà il y a 5 jours. Ce qui m'intéresse maintenant c'est Nantes. C'est le métier, il faut repartir au combat et dans le jeu, ou y rester, a-t-il ajouté. Les 3 matches à l'extérieur de suite ? On aura des mises au vert les veilles de match. On va devoir être encore plus solides et solidaires, ensemble, car on aura sûrement des supporters avec nous. »

FH : "Les 3 matches à l'extérieur de suite ? On aura des mises au vert les veilles de match. On est toujours très heureux de jouer chez nous. On va devoir être encore plus solides et solidaires, ensemble, car on aura surement des supporters avec nous." — Lensois.com Live (@LensoisComLive) December 8, 2021