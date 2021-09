RC Lens : Haise veut confirmer les progrès et la série positive face au RC Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Un collectif en progrès

« C’est important que le collectif progresse, que les joueurs progressent. Ça dépend d’un certain nombre de choses. D’eux, d’abord. Evidemment que le fait d’avoir gagné ce derby, de cette manière, sans prendre de but contrairement à l’an passé, ça prouve qu’il y a eu des progrès. Mais le plus important, c’est d’être régulier. Je suis content d’avoir marqué lors des six premiers matches et de ne pas en avoir encaissé lors de deux. »

La série d’invincibilité

« C’est toujours intéressant de faire des séries, au-delà du plan comptable. C’est bien pour la confiance, pour l’intégration des nouveaux joueurs. L’année dernière, on a fait treize matches sans défaite en deuxième partie de saison. Mais ce qui m’intéresse, ce sont les ingrédients qu’on met dans les matches. On a fait des petites erreurs qui nous ont coûté des buts. Il faut continuer de s’améliorer. »

Clauss en équipe de France ?

« Je suis content de ce que fait Jo depuis qu’il est chez nous. Je l'étais même avant sinon on ne l'aurait pas recruté (sourire). C’est à lui de continuer à progresser. On n’a des limites que si on s’en crées. Il doit continuer à s’améliorer. Pour le reste, je ne suis ni supporter ni sélectionneur, je suis entraîneur. »

⏺️ Le live de Franck Haise et @Djoninho25 avant #RCLRCSA c'est ici 👇#JourDeConf — Racing Club de Lens (@RCLens) September 21, 2021