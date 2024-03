RC Lens : Haise annonce plusieurs absents avant Brest et voit les Bretons en C1

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le point santé

« Massadio Haïdara a repris la course. Jhoanner Chavez pas encore. Deiver Machado a repris l'entraînement, mais il est très loin d'être à 100 %... il est même à 50 %. Il est dans un entraînement collectif aménagé. Pour ce week-end, il ne postule pas à une place dans le groupe. Facundo Medina est suspendu, et nous verrons l'évolution de la gêne d'Elye Wahi sur l'épaule. Hier, il en manquait beaucoup sur sa séance par rapport à sa gêne. Ça allait mieux aujourd'hui. On verra demain pour qu'il postule à une place dans le onze, ce qui n'est pas sûr à l'heure où je vous parle. »

Le match aller à Brest

« Les 44 premières minutes nous lançaient très bien dans la saison. Mais dans la foulée, le début de saison a été très compliqué. Mais depuis la 5ème journée, on est la 2e équipe de L1 ».

"Brest ? Je pense qu'ils iront au bout"

La belle saison de Brest

« Ce que Brest vit depuis 24 journées, c'est extraordinaire. C'est mérité. On ne fait pas 46 points par hasard. Ils sont forts lorsqu'il faut l'être, dans plusieurs domaines, avec un noyau de 15 joueurs dans la continuité. Je pense qu'ils iront au bout. »

Son hommage à Eric Roy

« Il est bien que des entraîneurs français qui n'ont pas connu des parcours liénaires montrent de la qualité dans le projet de jeu, dans le management, dans le côté fédérateur. J'ai eu la chance de connaître Eric Roy au club, et il mérite. Quand on obtient ça, c'est qu'on mérite les choses. »

