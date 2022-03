RC Lens : coup de massue pour Medina, bonne surprise avant Metz ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens est encore loin d’avoir abdiqué cette saison. Avant le déplacement à Metz dimanche pour le compte de la 28e journée de L1 (15h), Jonathan Clauss a estimé qu’une place en coupe d’Europe était encore largement à la portée des Sang et Or, eux qui ne pointent qu’à deux petites unités du 6e rang incarné par le FC Nantes. Pour ce faire, l’absence de Fabien Centonze pourrait faciliter la vie du RC Lens. L’ancien défenseur du Racing ne pourra en effet toujours pas tenir sa place à cause d’une rechute à la cuisse gauche.

« Je suis malheureusement absent des terrains depuis plusieurs semaines, et alors que j’étais censé reprendre la compétition ce dimanche, j’ai rechuté ce jeudi à l’entraînement et je ne pourrai donc toujours pas aider mes coéquipiers et mon club dans cette lutte acharnée pour le maintien, a-t-il témoigné sur Twitter. Je souhaite évidemment pouvoir revenir au plus vite afin de participer à cette mission de maintien que nous allons relever tous ensemble pour que le FC Metz puisse évoluer une saison supplémentaire en Ligue 1. Je compte sur vous pour nous soutenir jusqu’au bout et j’espère vous revoir très vite sur les terrains. »

Par ailleurs, Facundo Medina a reçu un nouveau coup sur la tête en étant absent de la présélection de l’Argentine pour les prochaines échéances des éliminatoires du Mondial en zone sud-américaine, prévus fin mars. Le défenseur du RC Lens avait déjà loupé la dernière fenêtre internationale fin janvier-début février.