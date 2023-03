RC Lens : coup dur en vue pour Haise avant le derby contre le LOSC ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les mauvaises nouvelles volent en escadrille au RC Lens. Sortis en quarts de finale de la Coupe de France hier à Nantes (1-2), les Sang et Or pourraient avoir également perdu Facundo Medina. Le défenseur argentin a quitté la Beaujoire en boitant, hier, après avoir été sorti touché au genou gauche après vingt minutes de jeu. « Il a ressenti une douleur qu’il n’avait plus depuis un moment », a expliqué Franck Haise en conférence de presse. En janvier, le joueur de 23 ans avait dû s’arrêter en raison de ce même genou douloureux. Selon L’Équipe, la présence du meilleur relanceur lensois de 23 ans pour le derby face au LOSC (samedi, 17h) est incertaine. Franck Haise en dira sans doute nettement plus demain en conférence de presse d’avant-match. Au mental.

Au forceps.



Direction les DEMI-FINALES. Bravo messieurs.



𝟮-𝟭 #fcnrcl pic.twitter.com/CPJ09ySMrt — FC Nantes (@FCNantes) March 1, 2023

Pour résumer Éliminé à la Beaujoire mercredi par une équipe du FC Nantes plus équilibrée (1-2), le RC Lens n’a plus que le championnat cette saison et pourrait être privé d’un titulaire pour le derby de samedi contre le LOSC (17h) : Facundo Medina (23 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life