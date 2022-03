RC Lens : coup dur pour Frankowski

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Entré en jeu à la 74e minute à la place de Massadio Haïdara lors de la victoire ce dimanche du RC Lens sur la pelouse du SCO d'Angers (2-1), Przemyslaw Frankowski a été averti en fin de match pour une faute de main.

Après ceux reçu lors de la défaite face à Lorient (2-0) et la victoire contre les Girondins de Bordeaux (3-2), le piston gauche polonais a écopé de son troisième avertissement dans une période de 10 matchs officiels. L'ancien joueur du Chicago Fire devrait donc être suspendu pour le déplacement à Metz, le 13 mars prochain, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.

À vos agendas ! La programmation pour #FCMRCL est connue 💥



⚽️ #J28

🆚 @FCMetz

🗓 Dimanche 13 mars à 15h00

📍 Stade Saint-Symphorien

📺 @PVSportFR #SiFierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) February 28, 2022