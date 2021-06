RC Lens : coup dur pour Oughourlian, Farinez le console à la Copa América

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Il n’y a pas eu de but dans le choc entre le Venezuela et la Colombie cette nuit en Copa América. Il faut dire que Wuilker Farinez a fait le travail en s’interposant à de nombreuses reprises devant les attaquants adverses.

Pour couronner le tout, le gardien du RC Lens a été élu homme du match, lui qui avait perdu sa place de numéro un depuis début juin au bénéfice de Joel Graterol. Le portier de l’America Cali était sur le banc face aux Cafeteros. Toujours au RC Lens, Josep Oughourlian a été victime d’un coup dur.

Padoue, qu’il dirige, a été battu par Alexandrie aux tirs au but en finale des barrages pour la montée en Serie B. La frustration est d’autant plus grande que Padoue n’a manqué la montée que d’un cheveu,, terminant à égalité de points avec Pérouse, également promu, au prix d’une belle saison (24 victoires, 7 nuls, 7 défaites).