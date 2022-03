RC Lens : coup dur pour Patrick Berg

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

On ne peut pas dire que Patrick Berg connaisse des débuts rêvés au RC Lens. Arrivé cet hiver chez les Sang et Or en provenance de Bodø/Glimt contre un chèque de 4 millions d’euros, le milieu de terrain norvégien n'a été titularisé qu'à seule reprise par Franck Haise.

Berg absent de la liste de la Norvège

En plus de cela, Patrick Berg, déjà absent lors du dernier rassemblement de novembre dernier, n’a de nouveau pas été convoqué par le sélectionneur de la Norvège, Ståle Solbakken, pour les matchs amicaux face à la Slovaquie, le 25 mars, puis contre l’Arménie, le 29 mars. Il restera donc à Lens lors de la prochaine trêve internationale.

Ståle Solbakken har tatt ut troppen som skal spille to privatlandslagskamper på Ullevaal i mars 🇳🇴



Elabdellaoui, Berge og Haaland er tilbake 🥳 Og Jacob Karlstrøm er med for første gang. Gratulerer!#sterkeresammen pic.twitter.com/gNfNLKDiMw — Fotballandslaget (@nff_landslag) March 15, 2022