RC Lens : dans le vestiaire, on attend un coup de pouce du LOSC contre l’OM !

Le choc entre le LOSC et l’OM devrait amener son lot de curieux ce soir au stade Pierre-Mauroy (21h). Selon le résultat de la rencontre, le RC Lens pourrait faire un grand pas vers la deuxième place finale de Ligue 1. En attendant, les dirigeants et le staff du RC Lens se réuniront entre 21h et 23h ce soir, comme ils le font les veilles de matches à l’extérieur et les joueurs vont regarder tranquillement le match dans leurs chambres.

« S’ils peuvent nous donner un coup de pouce... »

« On ne s’est jamais vraiment réunis pour regarder un adversaire lors d’une mise au vert, confie Massadio Haïdara dans L’Équipe. On sait que si l’on remporte nos trois prochains matches, on n’aura plus besoin de regarder l’OM (Lens a 75 points, Marseille 73). Mais la plupart d’entre nous vont suivre cette rencontre si importante pour notre avenir. » De là à supporter le rival régional, le LOSC ? « C’est un bien grand mot, ajoute-t-il en souriant. Maintenant, s’ils peuvent nous donner un coup de pouce indirectement, on le prendra avec plaisir. »

