RC Lens : Danso est prêt à remonter au classement !

Alors que le RC Lens était le dauphin du PSG il y a encore quelques jours, les Sang et Or ont enchaîné 4 matchs sans victoire en Ligue 1 (Troyes 1-1, Nice 0-1, Brest 1-1, Lyon 2-1), les lensois occupent désormais la 4e place du classement. Ce jeudi, avant de recevoir le FC Nantes, Kevin Danso était présent en conférence de presse. L’international autrichien a expliqué les raisons du coup de moins bien des siens.

« Les adversaires nous ont étudié et ont réussi à trouver des solutions pour nous mettre plus en difficulté, mais on va revenir à ce qui a fait notre force par le passé. », a-t-il d’abord commenté dans des propos rapportés par le Lensois.com, « On est peut-être plus ouvert, on a le sentiment que les équipes nous respectent plus et on doit du coup en faire plus. Les grosses équipes comme le Bayern ou PSG doivent toujours prendre des risques, on doit continuer à le faire pour avoir des résultats. », a expliqué Kevin Danso.

Lens compte bien réagir

Les Lensois vont avoir plein de chocs importants dans ce mois de mars, Kevin Danso est sûr que les Sang et Or vont réagir, « Notre équipe a du caractère. Ce sont des périodes qui arrivent dans le foot. Quelquefois aussi on joue bien sans gagner, l'important est de toujours montrer de la personnalité. (…) Il n'y a pas d'inquiétude mais c'est en sortant de ces phases que l'on montre le vrai caractère d'un groupe. »

« L'année dernière on avait connu une période compliquée mais ça ne nous avait pas empêché de garder le cap. Il ne faut pas s'inquiéter, ces périodes permettent de s'améliorer en tant que groupe et en tant que club. », a lancé l’international autrichien.