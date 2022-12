RC Lens : Danso se livre sur sa montée en puissance chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Solide deuxième de Ligue 1 cette saison après 15 journées disputées, le RC Lens de Franck Haise fait forte impression sur les pelouses de l'élite française. Avec 36 points au compteur et à seulement cinq unités de retard sur le PSG, leader, les Sang et Or ont vu plusieurs de leurs joueurs se révéler lors de la première partie de saison. Et c'est notamment le cas de Kevin Danso, désormais patron de la défense lensoise.

« J’ai beaucoup travaillé sur l’analyse de mes matches »

Désigné Meilleur Sang et Or de l'année 2022 par La Voix des Sports, Kevin Danso s'est livré sur les différents axes de sa montée en puissance au cours de l'année. « Un peu sur tout mais essentiellement sur la concentration pendant 90 minutes et plus. Et sur la communication. Ça facilite la lecture du jeu pour tout le monde et ça m’aide aussi à rester concentré », a expliqué le défenseur autrichien à La Voix du Nord, dans des propos rapportés par Lensois.com. « La régularité aussi. J’ai beaucoup travaillé sur l’analyse de mes matches. Je les regarde toujours deux ou trois fois. Je fais aussi de la vidéo avec le staff. Nos adversaires regardent toujours ce qu’on fait pour exploiter les failles. Même si on gagne, c’est essentiel de parler avec les coaches de certaines situations, avec toujours l’idée de m’améliorer ».