RC Lens : de lourdes sanctions après les incidents contre Monaco ?

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Le stade Bollaert-Delelis s’est présenté sous son plus beau jour, samedi, transcendé par la performance du RC Lens contre l’AS Monaco (3-0) et chauffé par le 30e anniversaire du Kop Sang et Or (KSO). La soirée a toutefois été émaillée d’incidents, quand des feux d’artifice ont été lancés depuis la tribune Marek pour s’écraser sur le toit, au milieu d’une nuée de fumigènes, à la 30e minute. L’arbitre, François Letexier, a dû interrompre brièvement la rencontre pour que le calme revienne, et le manager général lensois, Franck Haise, n’a pas du tout goûté à cet excès de liesse...

Le Racing esseulé dans le sprint final ?

L’entraîneur du RC Lens sait sans doute que la menace d’une lourde sanction est réelle, tandis que la commission de discipline de la LFP va évidemment se saisir du dossier. Selon L’Équipe, le RC Lens n’est pas sous le coup d’un sursis mais peut craindre, au-delà d’une amende certaine, d’être privé d’une partie de son public, alors qu’il reste trois matches à domicile, contre l’OM (le 6 mai), le Stade de Reims et l’AC Ajaccio.