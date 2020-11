RC Lens : de nouvelles mesures contre le Covid-19, le chômage partiel bientôt appliqué ?

Le RC Lens espère pouvoir accueillir le Stade de Reims dimanche à Bollaert (15h). Sevrés de compétition depuis deux matches, les Sang et Or ont effectué de nouveaux tests ce lundi matin, notamment des prélèvements sanguins pour contrôler la charge virale de l’effectif et du staff. La Voix du Nord explique que les résultats de ceux-ci seront capitaux pour envisager la tenue du match contre le Stade de Reims. En attendant d’en savoir plus, le confinement a provoqué des changements dans le quotidien du club artésien.

Un recours au chômage partiel plus que probable au RC Lens

Des dispositions ont déjà été prises après la fermeture du centre de formation la semaine dernière. Le Racing pourrait aller plus loin dans son organisation. « On privilégie le ‘non-présentiel’ dès que c’est possible : télétravail, visioconférences. Il y a des tests en cours chez les jeunes également. On prend un maximum de précautions », affirme le directeur général Arnaud Pouille dans le quotidien régional.

En fin de semaine, nos confrères ajoutent qu’un comité d’entreprise est prévu pour donner d’autres indications aux salariés. Sans doute dès vendredi. « Un recours au chômage partiel est plus que probable. Reste à en connaître l’ampleur et la durée », conclut la VDN.