RC Lens : décision dès demain pour le choc contre l'OM ?

Hier soir, la décision de la LFP est tombée : le match entre le RC Lens et le FC Nantes, prévu ce dimanche à 13h, est reporté. La faute aux onze cas positifs au sein de l'effectif des Sang et Or. Mais, d'ores et déjà se pose la question de la tenue du choc entre les hommes de Franck Haise et l'Olympique de Marseille, programmé vendredi prochain.

S'il passe sous la barre des 10 contaminés, le RCL devra jouer

« La tenue du match Marseille-Lens, vendredi, est en danger, le protocole prévoyant huit à neuf jours avant que les joueurs positifs ne soient autorisés, sur avis médical et après un deuxième test négatif à reprendre l’entraînement, peut-on lire dans L’Equipe du jour. Et seulement s’ils n’ont pas d’épisode fiévreux prolongé. Demain et mercredi, Lens réalisera de nouveaux tests. »

Etant entendu que si le Racing passe sous la barre des dix joueurs contaminés, son match face à l'OM sera donc maintenu. Ce qui serait des plus contrariants car cela impliquerait que Franck Haise ne pourrait pas aligner son meilleur onze, près de deux semaines après la déculottée subie à Lille (0-4)…