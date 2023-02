RC Lens : Der Zakarian annonce la couleur pour le match de samedi

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Viré de Brest à l'automne, Michel Der Zakarian a repris du service au début du mois en revenant au chevet de Montpellier, qu'il a dirigé de 2017 à 2021. Pour ses deux premiers matches, le MHSC a corrigé... Brest (3-0) avant d'aller s'imposer à Troyes (1-0). Deux équipes du bas de tableau. Mais samedi, c'est Lens qui se présente à la Mosson. Et l'ancien défenseur a déjà prévenu qu'il se satisferait d'un nul, et donc qu'il emploiera le béton face aux Sang et Or. Une tactique dont il abuse depuis le début de sa carrière d'entraîneur...

« Deux victoires de suite, c’est important. Maintenant, on a un gros match samedi face à Lens, ce sera à nous de montrer notre rapport de force par rapport à eux. Gagner contre un concurrent direct nous permet d’avancer et de laisser la concurrence derrière nous. Mais on doit aussi parvenir à gagner des points contre les plus grosses équipes, comme samedi contre Lens. Il faut aussi parvenir à accrocher ces équipes-là. Tu ne peux pas toujours gagner et un nul peut te permettre aussi d’avancer. Il faut chercher à rester invaincus sur les 15 matchs restants. »