RC Lens : Der Zakarian (MHSC) récupère Delort et a son plan pour les Sang et Or

Le RC Lens a la possibilité de passer devant Montpellier au classement samedi en cas de victoire, deux points seulement séparant aujourd'hui les deux équipes. Un scénario que Michel Der Zakarian voudra impérativement éviter après la défaite pailladine contre le PSG (1-3) le week-end dernier.

« Il faut savoir rebondir. On a un match important contre une bonne équipe lensoise qui fait un très bon début de saison, qui est très solide défensivement même si elle prend des buts comme nous. Par contre elle en marque aussi et ils ont un jeu offensif de grande qualité », a prévenu le coach du MHSC (propos retranscrits par Lensois.com).

« Ils se créent beaucoup de situations »

Der Zakarian a ensuite annoncer ses intentions : « Il faudra être très solide et bien utiliser le ballon pour pouvoir leur poser des problèmes. Ils ont des joueurs techniques, de bonne qualité et c’est pour ça qu’ils font ce bon début de saison. Ils peuvent marquer des buts et gagner les matches. Ils se créent beaucoup de situations. Ils sont à notre niveau avec 2 points de moins et un match en retard. Il va falloir faire un gros match là-bas pour gagner. »

Pour cette rencontre, le coach héraultais va également pouvoir compter sur un renfort de poids devant : Andy Delort. Frappé par la Covid pour la troisième fois en quelques mois et forfait contre le PSG, l'attaquant a pu remettre un test PCR négatif avant la date butoir et a eu l'aval de la LFP pour disputer cette rencontre à Bollaert selon l'insider Mohamed Toubache-Ter. Un match particulier pour Delort, dragué par les Sang et Or il y a quelques années, quand il était encore un jeune buteur prometteur de Tours. Coup d'envoi du match samedi à 21h.