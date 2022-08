RC Lens : des nouvelles de Buksa tombent avant Brest

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Arrivé cet été au RC Lens en provenance du New England Revolution, Adam Buksa va devenir l’un des hommes forts de l’attaque lensoise pour les prochaines années. Cependant, les Sang et Or, qui préparent actuellement leur premier match de Ligue 1 contre le Stade Brestois, vont devoir attendre encore un peu avant de pouvoir profiter du talent du buteur polonais.

En effet, arrivé avec une fracture de fatigue au niveau de la cheville, Adam Buksa n’a fait ses débuts à l’entrainement que ce mercredi avec le RC Lens. Après avoir manqué la pré-saison, il devrait ne pas disputer les premières journées de championnat avec son équipe.