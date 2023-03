RC Lens : deux bonnes nouvelles avant Angers

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

On connaît l’arbitre du match entre le RC Lens et le SCO d’Angers, demain au stade Bollaert (21h). C’est Bastien Dechepy qui sera au sifflet, lui qui a officié lors de 15 rencontres de Ligue 1 cette saison, sortant 49 cartons jaunes pour 4 rouges dont 2 directs. Le site Lensois.com précise que l’arbitre n’a pas encore eu l’occasion de croiser la route du RC Lens cette saison mais qu’il a déjà arbitré Angers à deux reprises. D’abord, lors de la défaite à Nice (0-1), où Sofiane Boufal avait été expulsé. Ensuite, Dechepy avait arbitré le SCO, lors de la défaite à domicile contre l’AC Ajaccio (1-2). Cette fois, c’est l’Angevin Doumbia qui avait pris la porte de sortie en seconde période. Autant dire que le rouge pourrait encore être de sortie, demain à Bollaert. FH : " Avec Alex' Dujeux, on a fait le BEPF ensemble. On a passé plus de 12 ou 13 moins ensemble. Je l'apprécie beaucoup, il a une vraie expérience en tant qu'adjoint. Il avait fait l'interim à Tours aussi. " #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 16, 2023

Pour résumer Passé en conférence de presse ce jeudi au RC Lens, Franck Haise a bien pris le temps de briefer ses joueurs avant la réception du SCO d’Angers, samedi au stade Bollaert. On connaît l’arbitre de la rencontre : Bastien Dechepy.

Bastien Aubert

Rédacteur

