RC Lens : deux matchs, deux victoires, des contrôles anti-dopages, la riche journée des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Un carton plein. Victorieux ce matin du FC Sochaux sur le score de 3-0, le RC Lens s'est de nouveau imposé dans la journée face à Dijon. Sur le score de 2-0 cette fois, avec des buts signés Fulgini (6e) et Machado (73e). La composition de départ face aux Dijonnais était la suivante : Samba (Pandor 74e) – Gradit, Danso, Medina – Frankowski (Le Cardinal 85e), Spierings (Bonte 46e puis Pereira Da Costa 68e), Diouf, Machado (Ganiou 85e)- Fulgini (El Aynaoui 85e), Sotoca – Saïd (Guilavogui 74e) Contrôles anti-dopage Florian Sotoca, dans des propos retranscrits par le quotidien l'Equipe, se félicitait du scénario de la journée. "On avait pour challenge de ne pas encaisser de but. Ce sont des matches amicaux mais c'est bien de les avoir gagnés. Nos deux rencontres se ressemblent avec une bonne première période puis un peu plus de difficultés athlétiques en deuxième." Comme le rapporte également le quotidien sportif, trois joueurs du RC Lens, du DFCO et de Sochaux ont subi des contrôles anti-dopage. Thomasson, Fulgini, Guilavogui et Medina ont été les joueurs lensois concernés. Podcast Men's Up Life Pour résumer Plutôt rare pour une équipe professionnelle de disputer deux matches amicaux dans la même journée. C'est pourtant ce qu'a fait le RC Lens ce samedi avec deux victoires face à Sochaux (3-0) et Dijon, dans la journée, sur le score de 2-0.

Benjamin Danet

Rédacteur