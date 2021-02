RC Lens – Dijon (2-1) : Haise explique le forfait surprise de Medina et relativise le classement

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si tout n'a pas été parfait dans le jeu, le RC Lens a tout de même réussi l'essentiel ce dimanche à Bollaert. Un succès à domicile pour la première fois depuis deux mois et surtout la cinquième place du classement chipée au Stade Rennais.

Franck Haise, après la rencontre, a tout de même reconnu que son équipe a mis du temps à se mettre en jambes. « Pendant 15-20 minutes on a un peu regardé ce qui se passait. Dès qu'on a élevé le niveau on a marqué logiquement. Malgré l'égalisation sur l'une de leurs rares occasions on a réussi à obtenir la victoire. »

Un problème personnel pour Medina

Une victoire qui offre donc de belles perspectives aux Sang et Or. Même si Franck Haise a très vite calmé le jeu concernant le classement actuel des Lensois. « On a 40 points, on est cinquième même si le classement de la 26e journée ne veut pas dire grand chose. Il veut quand même dire qu'on est là et que les joueurs répondent présent », estime le technicien lensois.

Le technicien des Sang et Or, enfin, a confié après la rencontre que Facundo Medina, absent surprise de la feuille de match, avait été préservé en raison d'un problème personnel.